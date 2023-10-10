وصول عدد من الشهداء والمصابين أغلبهم أطفال إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوبي قطاع غزة جراء غارات اسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 11:00

وصول عدد من الشهداء والمصابين أغلبهم أطفال إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوبي قطاع غزة جراء غارات اسرائيلية

منذ 19 mins 10 October، 2023
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