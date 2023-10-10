‫اعلام العدو: الجيش يعزز انتشاره في الضفة ويكثف حملة ‫الاعتقالات خشية تنفيذ عمليات واندلاع مواجهات تضامن مع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 10:58

‫اعلام العدو: الجيش يعزز انتشاره في الضفة ويكثف حملة ‫الاعتقالات خشية تنفيذ عمليات واندلاع مواجهات تضامن مع غزة 

منذ 46 mins 10 October، 2023
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