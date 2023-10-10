المرجع السيد علي السيستاني: نهيب بالمسلمين أن يهبوا لنجدة  ‫الشعب الفلسطيني المسلم وبذل قصارى جهدهم لردع المعتدين عليهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 10 2023 - 07:56

المرجع السيد علي السيستاني: نهيب بالمسلمين أن يهبوا لنجدة  ‫الشعب الفلسطيني المسلم وبذل قصارى جهدهم لردع المعتدين عليهم

منذ 48 mins 10 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة