جيش العدو الاسرائيلي يعترف بمقتل نائب قائد اللواء 300 خلال المواجهات عند الحدود مع لبنان عصر الاثنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 01:50

جيش العدو الاسرائيلي يعترف بمقتل نائب قائد اللواء 300 خلال المواجهات عند الحدود مع لبنان عصر الاثنين

منذ 14 mins 10 October، 2023
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