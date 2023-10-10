اكثر من 1000 قتيل صهيوني و2700 مصاب والحصيلة مشحة للارتفاع جراء عملية “طوفان الاقصى” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 01:50

اكثر من 1000 قتيل صهيوني و2700 مصاب والحصيلة مشحة للارتفاع جراء عملية “طوفان الاقصى”

منذ 8 mins 10 October، 2023
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