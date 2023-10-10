تغطية | العدوان يواصل عدوانه على غزة.. مئات الغارات وتدمير منازل سكنية وشوارع

شنت طائرات الاحتلال الصهيوني الحربية، مساء الاثنين، مئات الغارات على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في أرجاء مختلفة من قطاع غزة، مخلفة دمارا كبيرًا، لمحاولة التغطية على الفشل والهزيمة التي مني بها جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال شنت مئات الغارات المتتالية من الطيران الحربي استهدفت مؤسسات ومقار ومباني بينها مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بحي الرمال غرب مدينة غزة، وسوتها بالأرض، ما تسبب بانقطاع الإنترنت عن أجزاء واسعة من القطاع، كما ألحقت دمارا كبيرا بمنازل المواطنين المجاورة.

وذكرت المصادر أن الطائرات الحربية دمرت مباني وعمارات سكنية كاملة وسوتها بالأرض بفعل غاراتها العنيفة. كما تسبب القصف في تضرر قسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي إثر استهداف العدو لمحيط المجمع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الاثنين، مجزرة كبيرة في مخيمي الشاطئ وجباليا، بعد قصف مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، بالإضافة إلى قصف منطقة الترنس المكتظة بالمواطنين في جباليا شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إنه تم انتشال عدد كبير من الشهداء والمصابين نتيجة القصف الإسرائيلي في منطقة الترنس.

وكان قد استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الرمال غرب المدينة، عقب ارتكاب آلة الحرب الإسرائيلية مجزرتين في مخيم جباليا ومخيم الشاطئ راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في المنازل والممتلكات.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 560 مواطناً، بالإضافة إلى 2900 إصابة بينهم أطفال ونساء، وسط تواصل القصف العنيف الذي لم يتوقف طوال الساعات الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب إن عدد الشهداء ارتفع منذ بداية العدوان على غزة إلى 560 مواطناً وإصابة 2900 بجراح مختلفة.

وأشارت وزارة الصحة، في وقت لاحق، إلى أن جيش الاحتلال استهدف 9 سيارات إسعاف منذ بدء العدوان، محذرة من استمرار قوات الاحتلال في الاستهداف المباشر والممنهج لسيارات الإسعاف.

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المصدر: مواقع