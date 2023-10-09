الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: لا زالت معاركنا مستمرة ونبدّل قواتنا في مواقع القتال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 22:46

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: لا زالت معاركنا مستمرة ونبدّل قواتنا في مواقع القتال

منذ 11 mins 9 October، 2023
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