الجيش اللبناني يعلن جرح ضابط في باحة احد مراكزه في خراج بلدة رميش الجنوبية نتيجة سقوط عدد من قذائف العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 22:46

الجيش اللبناني يعلن جرح ضابط في باحة احد مراكزه في خراج بلدة رميش الجنوبية نتيجة سقوط عدد من قذائف العدو الاسرائيلي

منذ 37 mins 9 October، 2023
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