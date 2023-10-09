مراسل المنار: 4 شهداء و8 جرحى جراء استهداف الاحتلال شقة ‫سكنية في الحي النمساوي غرب خانيونس بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 18:12

مراسل المنار: 4 شهداء و8 جرحى جراء استهداف الاحتلال شقة ‫سكنية في الحي النمساوي غرب خانيونس بقطاع غزة

منذ 26 mins 9 October، 2023
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