مراسل المنار: الاحتلال يواصل قصف محيط موقع الراهب جنوب بلدة عيتا الشعب على الحدود مع فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 18:12

مراسل المنار: الاحتلال يواصل قصف محيط موقع الراهب جنوب بلدة عيتا الشعب على الحدود مع فلسطين المحتلة

منذ 31 mins 9 October، 2023
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