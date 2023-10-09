‫كتائب القسام تستهدف سرباً من طائرات F-16 في سماء بحر غزة ‫على عمق 35 كلم بصاروخي أرض-جو “متبر 3” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 16:40

‫كتائب القسام تستهدف سرباً من طائرات F-16 في سماء بحر غزة ‫على عمق 35 كلم بصاروخي أرض-جو “متبر 3”

منذ 14 mins 9 October، 2023
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