اعلام العدو: وزير الطاقة “يسرائيل كاتس” يقول إنه أمر بقطع فوري لإمدادات المياه عن غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 15:08

اعلام العدو: وزير الطاقة “يسرائيل كاتس” يقول إنه أمر بقطع فوري لإمدادات المياه عن غزة

منذ 52 mins 9 October، 2023
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