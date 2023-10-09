‫وسائل إعلام فلسطينية: طائرات العدو ترتكب مجزرة في مخيم  ‫جباليا وعدد الشهداء يتجاوز الـ50  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 13:36

‫وسائل إعلام فلسطينية: طائرات العدو ترتكب مجزرة في مخيم  ‫جباليا وعدد الشهداء يتجاوز الـ50 

منذ 51 mins 9 October، 2023
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