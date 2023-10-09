‫مصادر فلسطينية: معظم الأهداف التي يقصفها العدو في غزة هي  ‫أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 10:34

‫مصادر فلسطينية: معظم الأهداف التي يقصفها العدو في غزة هي  ‫أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية 

منذ 14 mins 9 October، 2023
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