الناطق باسم جيش الاحتلال: طائرات سلاح الجو أسقطت منذ بداية الحرب أكثر من 1000 طن من القنابل على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 10:34

الناطق باسم جيش الاحتلال: طائرات سلاح الجو أسقطت منذ بداية الحرب أكثر من 1000 طن من القنابل على غزة

منذ 28 mins 9 October، 2023
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