قوات كبيرة من جيش الاحتـلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 04:28

قوات كبيرة من جيش الاحتـلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط بالقدس

منذ 32 mins 9 October، 2023
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