سرايا القدس تنفذ ضربة صاروخية مكثفة تجاه المدن الصهيونية المحتلة وتستهدف عسقلان برشقة كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 23:52

سرايا القدس تنفذ ضربة صاروخية مكثفة تجاه المدن الصهيونية المحتلة وتستهدف عسقلان برشقة كبيرة

منذ 34 mins 8 October، 2023
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