زوارق العدو الاسرائيلي الحربية تطلق عدة قذائف تجاه شاطئ بحر خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 22:16

زوارق العدو الاسرائيلي الحربية تطلق عدة قذائف تجاه شاطئ بحر خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 15 mins 8 October، 2023
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