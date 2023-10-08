وزارة الصحة في كيان العدو الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى إلى 700 والجرحى إلى 2200 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 22:16

وزارة الصحة في كيان العدو الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى إلى 700 والجرحى إلى 2200

منذ 15 mins 8 October، 2023
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