إعلام العدو: تقديرات المنظومة الأمنية أن هناك مسلحين استغلوا الظلام وعبروا الغلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 22:16

إعلام العدو: تقديرات المنظومة الأمنية أن هناك مسلحين استغلوا الظلام وعبروا الغلاف

منذ 23 mins 8 October، 2023
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