قصف صهيوني جديد يستهدف شقة سكنية في شارع الكرامة شمال غربي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 22:14

قصف صهيوني جديد يستهدف شقة سكنية في شارع الكرامة شمال غربي غزة

منذ 21 mins 8 October، 2023
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