إطلاق رشقات صاروخية جديدة من غزة نحو المستوطنات الصهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 17:24

إطلاق رشقات صاروخية جديدة من غزة نحو المستوطنات الصهيونية

منذ 12 mins 8 October، 2023
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