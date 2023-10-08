‫إذاعة جيش العدو: قواتنا قتلت بالأمس اسرائيلياً في عسقلان  ‫نتيجة خطأ في تحديد هويته – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 12:18

‫إذاعة جيش العدو: قواتنا قتلت بالأمس اسرائيلياً في عسقلان  ‫نتيجة خطأ في تحديد هويته

منذ 29 mins 8 October، 2023
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