زوارق حربية إسرائيلية تجدد قصف ساحل غزة بقذائف صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 06:30

زوارق حربية إسرائيلية تجدد قصف ساحل غزة بقذائف صاروخية

منذ 2 ساعة 8 October، 2023
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