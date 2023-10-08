صحيفة “يسرائيل هيوم”: إصابة 3 من قوات وحدة اليمام الخاصة بنيران مسلحي حماس في أوفاكيم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 04:24

صحيفة “يسرائيل هيوم”: إصابة 3 من قوات وحدة اليمام الخاصة بنيران مسلحي حماس في أوفاكيم

منذ 2 ساعة 8 October، 2023
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