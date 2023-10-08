‫نتنياهو: إننا مقبلون على حرب طويلة وصعبة فرضت علينا نتيجة  ‫لهجوم قاتل شنته حماس  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 04:24

‫نتنياهو: إننا مقبلون على حرب طويلة وصعبة فرضت علينا نتيجة  ‫لهجوم قاتل شنته حماس 

منذ 2 ساعة 8 October، 2023
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