اعلام العدو: اشتباكات عنيفة في سديروت وسقوط عدد كبير من الاصابات بصفوف القوات الاسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 23:40

اعلام العدو: اشتباكات عنيفة في سديروت وسقوط عدد كبير من الاصابات بصفوف القوات الاسرائيلية

منذ 11 mins 7 October، 2023
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