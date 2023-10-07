اعلام العدو: قوات الجيش الاسرائيلي لم تصل بعد الى جميع المناطق التي حصلت فيها اشتباكات صباح السبت وأعداد الاصابات والقتلى سترتفع بشكل كبير – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 23:40

اعلام العدو: قوات الجيش الاسرائيلي لم تصل بعد الى جميع المناطق التي حصلت فيها اشتباكات صباح السبت وأعداد الاصابات والقتلى سترتفع بشكل كبير

منذ 27 mins 7 October، 2023
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