اعلام العدو: إصابة جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات عند مقر الشرطة في سديروت، حيث يتحصن مقاتل فلسطيني منذ الصباح داخل المقر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 23:40

اعلام العدو: إصابة جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات عند مقر الشرطة في سديروت، حيث يتحصن مقاتل فلسطيني منذ الصباح داخل المقر

منذ 26 mins 7 October، 2023
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