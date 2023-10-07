إعلام العدو: اشتباكات متواصلة في مستوطنة كفار عزة وانقطاع الاتصال مع عدد كبير من المستوطنين فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 23:40

إعلام العدو: اشتباكات متواصلة في مستوطنة كفار عزة وانقطاع الاتصال مع عدد كبير من المستوطنين فيها

منذ 57 mins 7 October، 2023
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