طائرات العدو الاسرائيلي تجدد استهداف مبان سكنية وأراض زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 23:40

طائرات العدو الاسرائيلي تجدد استهداف مبان سكنية وأراض زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة

منذ 46 mins 7 October، 2023
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