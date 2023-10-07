اعلام العدو: اصابة عدة مبان في تل ابيب ووقوع اصابات وتوقف جلسة الحكومة جراء الرشقات الصاروخية الاخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 20:54

اعلام العدو: اصابة عدة مبان في تل ابيب ووقوع اصابات وتوقف جلسة الحكومة جراء الرشقات الصاروخية الاخيرة

منذ 29 mins 7 October، 2023
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