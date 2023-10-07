كتائب القسام تستهدف تل ابيب بـ 150 صاروخاً رداً على قصف برج فلسطين السكني وسط غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 20:54

كتائب القسام تستهدف تل ابيب بـ 150 صاروخاً رداً على قصف برج فلسطين السكني وسط غزة

منذ 51 mins 7 October، 2023
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