مراسل المنار في غزة: المقاومون دخلوا اليوم مسافة 40 كلم ويستمرون حتى الآن بالمهام الموكلة اليهم والاشتباك مع الجيش الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 20:54

مراسل المنار في غزة: المقاومون دخلوا اليوم مسافة 40 كلم ويستمرون حتى الآن بالمهام الموكلة اليهم والاشتباك مع الجيش الصهيوني

منذ 1 ساعة 7 October، 2023
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