كتائب القسام: لا يزال مجاهدونا يخوضون معارك بطولية في 25 موقعا ويدور القتال حاليا في قاعدة رعيم مقر قيادة فرقة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 17:54

كتائب القسام: لا يزال مجاهدونا يخوضون معارك بطولية في 25 موقعا ويدور القتال حاليا في قاعدة رعيم مقر قيادة فرقة غزة

منذ 15 mins 7 October، 2023
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