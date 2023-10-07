مراسل المنار: طائرات العدو الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة ووصول العديد من الشهداء والجرحى الى مستشفيات القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 7 2023 - 17:54

مراسل المنار: طائرات العدو الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة ووصول العديد من الشهداء والجرحى الى مستشفيات القطاع

منذ 27 mins 7 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة