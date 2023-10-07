جيش العدو الاسرائيلي: الاشتباكات لا تزال متواصلة في اكثر من 20 مركزا بمستوطنات غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 17:54

جيش العدو الاسرائيلي: الاشتباكات لا تزال متواصلة في اكثر من 20 مركزا بمستوطنات غلاف غزة

منذ 37 mins 7 October، 2023
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