مستشار قائد الثورة في إيران للشؤون العسكرية يحيى رحيم صفوي: نعلن دعمنا لعملية طوفان الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 14:30

مستشار قائد الثورة في إيران للشؤون العسكرية يحيى رحيم صفوي: نعلن دعمنا لعملية طوفان الأقصى

منذ 16 mins 7 October، 2023
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