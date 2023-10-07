حركة أمل: “طوفان الأقصى” فجر جديد للأمة ولفلسطين ينبلج من تخوم غزة إيذاناً بميلاد الحلم الفلسطيني بالتحرير  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 14:30

حركة أمل: “طوفان الأقصى” فجر جديد للأمة ولفلسطين ينبلج من تخوم غزة إيذاناً بميلاد الحلم الفلسطيني بالتحرير 

منذ 27 mins 7 October، 2023
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