سرايا القدس: لقد أحدثنا هزة تاريخية مدوية كشفت مصداق قولنا  ‫بأن هذا العدو وهم وقابل للهزيمة والانكسار  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 14:30

سرايا القدس: لقد أحدثنا هزة تاريخية مدوية كشفت مصداق قولنا  ‫بأن هذا العدو وهم وقابل للهزيمة والانكسار 

منذ 40 mins 7 October، 2023
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