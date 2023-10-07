الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة: نسجل اليوم فصلاً جديداً من فصول الانتصار وكسر هيبة كيان العدو وجيشه المهزوم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 14:30

الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة: نسجل اليوم فصلاً جديداً من فصول الانتصار وكسر هيبة كيان العدو وجيشه المهزوم

منذ 44 mins 7 October، 2023
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