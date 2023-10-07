إعلام العدو: مجموعات كتائب القسام عبرت إلى غلاف غزة من الجو والبر والبحر – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 7 2023 - 10:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الهندي: مقاومون بالعشرات يقتحمون الحدود ويقتلون ويأسرون الجنود الصهاينة ويغتنمون غنائم كثيرة بما فيها آليات عسكرية
إعلام العدو: الوضع صعب للغاية ولا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين وعشرات المستوطنين أبلغوا عن اقتحام منازلهم
إعلام العدو: كتائب القسام نجحت في خطف عدد من الجنود والمستوطنين إلى داخل غزة
حركة أنصار الله في اليمن: نحيي المقاومة الفلسطينية ونبارك خوضها معركة "طوفان الأقصى" في مواجهة كيان العدو
حركة أنصار الله: على الشعوب العربية والإسلامية مؤازرة المقاومة الفلسطينية في هذه المعركة المقدسة والفاصلة إن شاء الله
إعلام العدو: مجموعات كتائب القسام عبرت إلى غلاف غزة من الجو والبر والبحر
منذ 44 mins
7 October، 2023
عاجل
طوفن الاقصى
كتائب القسام
التعليقات
ذات صلة
حدث اليوم | المقاومة الفلسطينية في غزة تدك مستوطنات الاحتلال بمئات الصواريخ وتقتحم مستوطنات الغلاف
قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف يُعلن بدء عملية “طوفان الأقصى” بإطلاق 5000 صاروخ
كتائب القسام: قوات الاحتلال أجبرت على الانسحاب من مخيم طولكرم بعد اشتباكات من نقطة الصفر وتفجير عبوات ناسفة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}