‫إعلام العدو: مجموعات كتائب القسام عبرت إلى غلاف غزة من الجو  ‫والبر والبحر  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 10:38

‫إعلام العدو: مجموعات كتائب القسام عبرت إلى غلاف غزة من الجو  ‫والبر والبحر 

منذ 44 mins 7 October، 2023
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