مصر.. هجوم من الدفاع والأمن القومي على أوروبا

هاجم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أحمد العوضي، البرلمان الأوروبي بعد بيانه الصادر حول حقوق الإنسان في مصر.

وقال العوضي في تصريحات لـRT إن “مصر لن تخضع لأي إملاءات من أحد ونرفض بيان الاتحاد الأوروبي جملة وتفصيلا، معتبرا إياه تدخلا سافرا وغير مقبول فى شؤون مصر الداخلية”.

وأضاف أن “القضية التي يتحدث عنها البرلمان الأوروبي تتعلق بشخص مدان في قضية جنائية وهناك عدة مراحل للتقاضي بعدها إما يبرئ من قبل القضاء المصري العادل أو يتم إدانته، وفي كل الأحوال لا سلطة على القضاء المصري ولا تدخل في أحكامه ومصر تطبق سياسة واضحة هي الفصل بين السلطات الثلاث”.

وأردف بالقول “هناك تربص واضح من الغرب والأمريكيين بمصر التي تنتهج سياسة واضحة ومتوازنة”، مشيرا إلى أن “الشعب المصري العظيم واع جدا بما يحاك له من مؤامرات والتي تتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر حيث هناك أكثر من مرشح رئاسي يتحركون بحرية تامة دون أي تقييد على تلك التحركات أو عمل التوكيلات”.

ونوه بأن “خروج الشعب المصري في احتفالات حاشدة تزامنا مع حرب أكتوبر وإعلان الرئيس السيسي ترشحه لتدعم هذا الترشيح عوامل جعلت الغرب يبحث عن أي ذريعة للتشكيك أو التدخل في شؤون مصر وكلا الأمرين مرفوض”.

وختم بالقول إن السياسة الخارجية المصرية المتوازنة التي ترفض الانصياع لمطالب الغرب وانضمام مصر للبريكس للخروج من هيمنة الدولار جعلت الغرب يستشيط غضبا وهو ما يؤكد أن مصر تقف على الطريق الصحيح بسياسة خارجية متوازنة وغير منحازة.

المصدر: روسيا اليوم