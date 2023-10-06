الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين لبيب محمد ضميدي وجمال محمود مجذوب الذين ارتقيا برصاص جنود ومستوطني الاحتلال في بلدة حوارة وتؤكد أن دم الشهداء يصنع النصر الموعود – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2023 - 12:26

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين لبيب محمد ضميدي وجمال محمود مجذوب الذين ارتقيا برصاص جنود ومستوطني الاحتلال في بلدة حوارة وتؤكد أن دم الشهداء يصنع النصر الموعود

منذ 55 mins 6 October، 2023
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