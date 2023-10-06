الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين لبيب محمد ضميدي وجمال محمود مجذوب الذين ارتقيا برصاص جنود ومستوطني الاحتلال في بلدة حوارة وتؤكد أن دم الشهداء يصنع النصر الموعود – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2023 - 12:26
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الدفاع الروسية: وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق منطقة بيلغورود بالجنوب
الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين لبيب محمد ضميدي وجمال محمود مجذوب الذين ارتقيا برصاص جنود ومستوطني الاحتلال في بلدة حوارة وتؤكد أن دم الشهداء يصنع النصر الموعود
منذ 55 mins
6 October، 2023
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