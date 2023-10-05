وزير الصحة السوري: في حصيلة أولية غير نهائية بلغ عدد الشهداء جراء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص 80 شهيداً منهم 6 نساء و6 أطفال وعدد الإصابات نحو 240 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2023 - 23:28

وزير الصحة السوري: في حصيلة أولية غير نهائية بلغ عدد الشهداء جراء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص 80 شهيداً منهم 6 نساء و6 أطفال وعدد الإصابات نحو 240

منذ 54 mins 5 October، 2023
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