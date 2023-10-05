رئيس ندوة العمل الوطني استنكر بشدة استهداف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص

استنكر رئيس ندوة العمل الوطني رفعت ابراهيم البدوي في بيان” بشدة العمل الاجرامي الذي استهداف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص، و الذي ارتكبته العصابات الإرهابية عن سابق تصميم وتخطيط، بواسطة طائرة مسيرة مستهدفة حفل تخريج دفعة من الضباط والطلاب والعسكريين في الجيش العربي السوري, اسفر عن سقوط عدد من الشهداء العسكريين والمدنيين والأطفال من اهالي العسكريين الذين شاركوا فرحة ابنائهم حفل التخرج”.

وتابع البيان”ان ما اقدمت علية التنظيمات الارهابية التكفيرية التي تعمل لصالح العدو والصهيوني ولصالح ما يسمى بقوات التحالف المدعومة مباشرة من اميركا، جاء بالتزامن مع ذكرى انتصار الجيش العربي السوري بحرب تشرين المجيدة، ولا شك بان العمل الارهابي هذا جاء بامر مباشر من اعداء سوريه العروبة وبتنفيذ من قبل التنظيمات العاملة لصالح العدو الاسرائيلي الاميركي”.

وختم”اننا اذ نتقدم من سيادة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، وقيادة الجيش العربي السوري، وشعب سوريه الشقيق، وذوي الشهداء، بخالص العزاء والمواساة سائلين المولى ان يتغمد الشهداء برحمته الواسعة وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وعلى الجمهورية العربية السورية بالامن والمنعة والصمود، وان تبقى سوريه قلعة حصينة لمواجهة مشاريع التآمر عليها”.

المصدر: بريد الموقع