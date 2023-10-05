وفد من “تيار الارتقاء” زار قطاع صيدا في حزب الله

زار وفد قيادي من “تيار الارتقاء” برئاسة الشيخ خضر الكبش وعضوية وائل القاضي ماجد العدوي محمد قبرصلي، قطاع صيدا في “حزب الله”، حيث كان في استقبالهم مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر ومسؤولين في القطاع.

وأفاد بيان لـ”التيار” بأن “المجتمعين أكدوا أن ما يجري في فلسطين من عمليات نوعية ضد قطعان المستوطين وجنود الاحتلال سيؤدي حتما إلى النصر الموعود، وما ذلك على الله بعزيز، داعين كل الفصائل والقوى الفلسطينية إلى الاجتماع على الكلمة السواء والابتعاد عن كل ما يضر بالقضية الفلسطينية وأهدافها السامية”.

وتناول المجتمعون الشأن اللبناني، وأكدوا “ضرورة تلبية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار، وصولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية قادر على حماية أمن لبنان واستقراره وحفظ المقاومة كخطوة رئيسية على طريق الحل والإنقاذ وإصلاح ما فسد في المؤسسات وادارات الدولة لأن الذي يسير في عكس التيار يريد للبنان أن يبقى ضعيفا مستباحا من قبل أعدائنا، وهو مستفيد من كل الفساد الحاصل لأنه شريك في استباحة المال العام والانهيار السياسي والاقتصادي في البلد”.

ودعا المجتمعون “كل من يعنيه أمر لبنان وفلسطين إلى التلاقي والتسامح والتحاور والتواصي بالحق والصبر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام