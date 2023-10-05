الخارجية السوريّة تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة العمل الاجرامي في حمص ومساءلة الدول الراعية للإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2023 - 20:12

الخارجية السوريّة تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة العمل الاجرامي في حمص ومساءلة الدول الراعية للإرهاب

منذ 19 mins 5 October، 2023
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