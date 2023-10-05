سوريا: اعلان الحداد الرسمي العام لمدة 3 أيام على شهداء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2023 - 20:12

سوريا: اعلان الحداد الرسمي العام لمدة 3 أيام على شهداء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص

منذ 56 mins 5 October، 2023
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