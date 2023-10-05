مدير منشآت الزهراني: السيطرة الكاملة على الحريق بين المنشآت ومعمل الكهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2023 - 20:12

مدير منشآت الزهراني: السيطرة الكاملة على الحريق بين المنشآت ومعمل الكهرباء

منذ 2 ساعة 5 October، 2023
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